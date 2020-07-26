Okan Sönmez 27 yaşında,

Akbayır mahallesinden Durmuş ve Gülşen Sönmez ailesinin oğlu, Rasim, Mehmet, Sibel ve Sevgi Sönmez kardeşlerin kardeşi, Süleyman, Yusuf, Fatih, Muhtar Mehmet, Bülent ve Mutlu Sönmez kardeşlerin yeğeni, Okan Sönmez elim bir kaza sonucu vefat etmiştir.

Cenazesi 23 Temmuz 2020 Perşembe günü cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilmiştir.

Kuran-ı Kerimi kendi hanesinde okunmuştur.

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