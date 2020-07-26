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Okan Sönmez 27 yaşında,

Okan Sönmez 27 yaşında,

Okan Sönmez 27 yaşında,
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Akbayır mahallesinden Durmuş ve Gülşen Sönmez ailesinin oğlu, Rasim, Mehmet, Sibel ve Sevgi Sönmez kardeşlerin kardeşi, Süleyman, Yusuf, Fatih, Muhtar Mehmet, Bülent ve Mutlu Sönmez kardeşlerin yeğeni, Okan Sönmez elim bir kaza sonucu vefat etmiştir.
Cenazesi 23 Temmuz 2020 Perşembe günü cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilmiştir.
 Kuran-ı Kerimi kendi hanesinde okunmuştur.
Taziye için telefonlar :
0 536 524 81 58 amcası Mehmet Sönmez 

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Sait anteplioglu 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet

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Gonca Bostan 2 hafta önce

Ölüm sana hiç yakışmadı Rabbim kabrini nur mekanini cennet eylesin abim ailene de sabir versin insAllah yaktin cigerimizi

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Çetin Saykın Almanya 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin,mekânı cennet olsun.

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Hacı TÖREN - KAYSERİ 1 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesi ve yakınlarına baş sağlığı dilerim.

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İSİ BABA 1 hafta önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MAKAMI CENNET OLSUN.KEDERLİ AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI DİLERİM

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AKİF SELÇUK (İstanbul) 1 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun sabırlar diliyorum

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NECDET DEGIRMENCIOGLU. 1 hafta önce

ALLAH RAHAT EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN TÜM AİLESİNİN BAŞI SAĞ OLSUN ALLAH SABIRLAR VERSİN METANET VERSİN DUALARLA

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DERVİŞ DOĞAN 1 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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