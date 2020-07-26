Okan Sönmez 27 yaşında,
Okan Sönmez 27 yaşında,
26 Temmuz 2020 Pazar 21:10
Ölüm sana hiç yakışmadı Rabbim kabrini nur mekanini cennet eylesin abim ailene de sabir versin insAllah yaktin cigerimizi
Allah rahmet eylesin,mekânı cennet olsun.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesi ve yakınlarına baş sağlığı dilerim.
ALLAH RAHMET EYLESİN MAKAMI CENNET OLSUN.KEDERLİ AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI DİLERİM
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun sabırlar diliyorum
ALLAH RAHAT EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN TÜM AİLESİNİN BAŞI SAĞ OLSUN ALLAH SABIRLAR VERSİN METANET VERSİN DUALARLA
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet