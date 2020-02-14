Oğuz Özalp 53 yaşında

Çiçek köyünden merhum Said Mehmet ve Kadriye Özalp’ın oğlu; merhum Bekir, Numan ve Said Özalp’ın yeğeni, şeker fabrikasından emekli merhum Ahmet Özalp , Dr. Göksel, öğretmen Nabi Özalp’ın kardeşi, Emine, Meryem, Rabia, Hilal’ın kardeşi Oğuz Özalp vefat etmiştir. Cenazesi 14 Şubat 2020 Cuma namazına müteakip Çiçek Mahallesi'nde namazı kılınarak defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i, Çiçek Mahallesi taziye evi yanında okunmaktadır.
Taziye Telefon:
05426121532-Göksel Özalp
05325871734-Nabi Özalp
05426331490-Ahmet Özalp
05364898004-Lütfi Yüce
Oğuz kardeşimize Cenab-ı Allah'tan rahmet kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.Mekanı cennet olsun İnşAllah