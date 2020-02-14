banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Oğuz Özalp 53 yaşında

Oğuz Özalp 53 yaşında
Balik Dunyasi Reklam


Çiçek köyünden merhum Said Mehmet ve Kadriye Özalp’ın oğlu; merhum Bekir, Numan ve Said Özalp’ın yeğeni, şeker fabrikasından emekli merhum Ahmet Özalp , Dr. Göksel, öğretmen Nabi Özalp’ın kardeşi, Emine, Meryem, Rabia, Hilal’ın kardeşi Oğuz Özalp vefat etmiştir. Cenazesi 14 Şubat 2020 Cuma namazına müteakip Çiçek Mahallesi'nde namazı kılınarak defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i, Çiçek Mahallesi taziye evi yanında okunmaktadır. 

Taziye Telefon:

05426121532-Göksel Özalp

05325871734-Nabi Özalp

05426331490-Ahmet Özalp

05364898004-Lütfi Yüce



Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
yaşar okur 6 saat önce

Oğuz kardeşimize Cenab-ı Allah'tan rahmet kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.Mekanı cennet olsun İnşAllah

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Yusuf Özdemir 6 saat önce

Allah'u Tealadan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Yılmaz kalkan 6 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mesut Köprübaşı 6 saat önce

Oguz Ozalp a Allah'tan Rahmet; Yakinlarina Başsağlığı dilerim.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ömer Kaya 5 saat önce

Köyümüzün çok değerli kişiliklerinden biriydi.Allah rahmet eylesin,mekanı cennet olsun.Yakınlarına başsağlığı,merhuma Allah'tan rahmet diliyorum.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hamdi olgun 4 saat önce

Merhuma Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Alpaslan SARI 4 saat önce

Merhuma ALLAH tan rahmet tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Nihat Gören 4 saat önce

Allah rahmet eylesin yakınlarının başı sağolsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar

banner129