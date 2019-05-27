Afşin Tanır mahallesinden Elbistan Yunus Emre Mahallesi’nde oturan EÜAŞ'den emekli Hüseyin Çıplak'ın eşi, Hasan Karahan'ın kızı, sanayi esnaflarından Osman Çıplak, Çağlar, Yeşim ve Hasan Çıplak kardeşlerin annesi, Mustafa Kaya'nın kaynanası, Nursel Çıplak 27 Mayıs 2019 günü vefat etmiştir.
Cenazesi 28 Mayıs 2019 Salı günü Tanır mahallesinde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınarak Tanır'da aile mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Elbistan Yunus Emre mahallesi Ehlibeyt Camii ve Meltem Market yanı Yıldız Evler Sitesi kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar :
0 545 867 81 42 eşi Hüseyin
0 541 295 22 17 oğlu Çağlar
0 544 651 37 93 oğlu Osman
Nursel Çıplak 59 yaşında
Nursel Çıplak 59 yaşında
27 Mayıs 2019 Pazartesi 16:00
Afşin Tanır mahallesinden Elbistan Yunus Emre Mahallesi’nde oturan EÜAŞ'den emekli Hüseyin Çıplak'ın eşi, Hasan Karahan'ın kızı, sanayi esnaflarından Osman Çıplak, Çağlar, Yeşim ve Hasan Çıplak kardeşlerin annesi, Mustafa Kaya'nın kaynanası, Nursel Çıplak 27 Mayıs 2019 günü vefat etmiştir.