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Nuriye Karagenç 98 yaşında

Nuriye Karagenç 98 yaşında
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Karabekirler kabilesinden merhum Hacı Osman Karagenç’in eşi; Hocazade torunu , Sadi, Sabri Adliye’den emekli Mine Karagenç kardeşlerin annesi, Hacı Osman, İlkçağ kardeşlerin babaannesi, emekli öğretmen Yakup Akbaş ve Elbistan Noter personeli Hülya Karagenç’in kayınvalidesi Nuriye Karagenç vefat etmiştir.

Cenazesi 30 Ağustos 2020 Pazar öğle namazına müteakip namazı kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir.Taziyesi Hocazade mezarlığında kabul edilecektir. Taziye Telefonları:

Sadi Karagenç Oğlu 0505 779 49 26

Mine Karagenç Kızı 0533 428 89 46

 



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Nuriye Karagenç 98 Yaşında
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