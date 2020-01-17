Nuri Keskin 73 yaşında,

Elbistan Çalış (Malatça) mahallesinden Çerkez Hacı namı ile anılan Hacı Hoca Polat'ın damadı, Ahmet ve Hulusi Keskin'in kardeşi, Cahit, Aydın, Bahtiyar, Songül ve Serdar Keskin kardeşlerin babası, Nuri Keskin 16 Ocak 2020 Perşembe günü vefat etmiştir.
Kur’an-ı Kerim’i Çalış mahallesinde kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefonlar :
0 534 561 19 88 oğlu Cahit
0 536 925 51 46 yeğeni Yahya
0 543 772 25 90 kardeşi Ahmet
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Sevdiklerine sabırlar diliyorum. Başınız sağolsun.