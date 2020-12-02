banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Nuri Cıngıl 80 yaşında

Nuri Cıngıl 80 yaşında
banner17
banner43

Köprübaşı mahallesinden merhum Şıh Hamit ve merhum Hatice Cıngıl ailesinin oğlu , Sebahat Cıngıl’ın eşi, merhum Hüseyin, merhum Mustafa, merhum Mükremin, merhum Yüksel, merhum Zöhre Aydınç ve Sariye Köşker'in kardeşleri, Hamit, Mehmet, Nurhal Yüzbaşı, Nurten Aktaş, Hacer Köşker kardeşlerin babası, Hacı Yüzbaşı, Hikmet Köşker ve Erdal Aktaş'ın kayınbabası, Nuri Cıngıl  2 Aralık 2020’de vefat etmiştir.

Cenazesi 2 Aralık 2020 Çarşamba günü ikindi namazından sonra Gariplik camiinde namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.

Taziyeler mezarlıkta yapılacaktır. 

Taziye telefonları

Mehmet Cıngıl 0553 934 02 12


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Nuri Cıngıl 80 Yaşında
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Kadir Özkara 12 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
lokantacı kadir akdaş ankara 10 saat önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah.çıngı ailesine ve sevenlerine başsaglıgı ve sabırlar dilerm

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Adem Kancı 12 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Sabit Yinanç 12 saat önce

Merhuma Cenabı Allah tan rahmet yakınlarına baş sağlığı dilerim mekânı cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hamza Topsakal 12 saat önce

Merhum nuri abiye Allahdan rahmet eşine evlatlarına kardeşlerine damatlarına yeğenlerine torunlarına ve sevenlerine arkadaşlarım hacı yüzbaşı hikmet köker nezdinde baş sağlığı dilerim merhumun toprağı bol mekanı cennet olur inşAllah

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Çetin Saykın Almanya 12 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
MEHMET ŞERAN/ HOPA 12 saat önce

Nuri ağabeyime Allah'tan rahmet aile yakınlarına sabır ve baş sağlığı dilerim. Mekanı cennet ruhu şad olsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Sait anteplioglu 11 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar