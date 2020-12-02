Nuri Cıngıl 80 yaşında

Köprübaşı mahallesinden merhum Şıh Hamit ve merhum Hatice Cıngıl ailesinin oğlu , Sebahat Cıngıl’ın eşi, merhum Hüseyin, merhum Mustafa, merhum Mükremin, merhum Yüksel, merhum Zöhre Aydınç ve Sariye Köşker'in kardeşleri, Hamit, Mehmet, Nurhal Yüzbaşı, Nurten Aktaş, Hacer Köşker kardeşlerin babası, Hacı Yüzbaşı, Hikmet Köşker ve Erdal Aktaş'ın kayınbabası, Nuri Cıngıl 2 Aralık 2020’de vefat etmiştir.
Cenazesi 2 Aralık 2020 Çarşamba günü ikindi namazından sonra Gariplik camiinde namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Taziyeler mezarlıkta yapılacaktır.
Taziye telefonları
Mehmet Cıngıl 0553 934 02 12
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah