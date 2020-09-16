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Nuri Alkaya 60 yaşında,

Nuri Alkaya 60 yaşında,
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 Battalgazi mahallesinden Nebi ve Emine Alkaya ailesinin oğlu,  Emrullah, Nebi ve Eray Alkaya kardeşlerin babası, Nuri Alkaya 11 Eylül 2020 günü vefat etmiştir.


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Nuri Alkaya 60 Yaşında
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