Battalgazi mahallesinden Nebi ve Emine Alkaya ailesinin oğlu, Emrullah, Nebi ve Eray Alkaya kardeşlerin babası, Nuri Alkaya 11 Eylül 2020 günü vefat etmiştir.
Nuri Alkaya 60 yaşında,
16 Eylül 2020 Çarşamba 14:47
İlgili Galeriler
Anahtar Kelimeler:Nuri Alkaya 60 Yaşında
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
39.5B Beğeni
96 Takipçi
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|04:47
|06:08
|12:32
|16:02
|18:46
|20:02
Son Yorumlar
- Mehmet enişteme Allah'tan rahmet,ailesine...
- Merhum Necati beye Allah'tan rahmet...
- Merhum Ümmet Koca beyefendiye Allah'tan...
- Allah+rahmet+eylesin+mekani+cennet+olsun
- Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına...
- Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına...
- Ahmet hafız hocamız ALLAH cc rahmet eylesın...
- Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına...
- Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına...
- ALLAH RAHMET EYLESİN
- Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.
- Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına...
- Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına...
- Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına...
- Ümmet Amcaya Allah'tan rahmet başta...
- Ahmet Amcaya Allah'tan rahmet başta...
- Allah cc Rahmet etsin makamı cennet olsun.ailesine...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...