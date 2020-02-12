Nurettin Yanık 82 yaşında

Merhum Abdurrahman Yanık’ın oğlu, Taşburun (Ketizmen) Mahallesi’nden merhum Hüseyin Aydın’ın damadı, merhum diş hekimi Sami, Hüseyin, avukat Mehmet Yanık’ın kardeşi, Nermin Özyurt’un ağabeyi, şeker fabrikasından emekli Celal, Kadir, Adil, Abdurrahman, Mehmet, Müjgan ve Gülsüm kardeşlerin babası, Fuat Terzi ve Ömer Cengizler’in kayınbabası eski esnaflardan ayakkabıcı Nurettin Yanık vefat etmiştir. Cenazesi, 12 Şubat Çarşamba günü öğle namazına müteakiben Ulu Cami’inde cenaze namazı kılınarak Gariplik Mezarlığı’na defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Mükrimin Halil Lisesi karşısı kız yurdu yanında okunacaktır.
Taziye için telefon:
0542 770 8163 oğlu Adil
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun