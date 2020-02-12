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Nurettin Yanık 82 yaşında

Nurettin Yanık 82 yaşında

Nurettin Yanık 82 yaşında
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Merhum Abdurrahman Yanık’ın oğlu, Taşburun (Ketizmen) Mahallesi’nden merhum Hüseyin Aydın’ın damadı, merhum diş hekimi Sami, Hüseyin, avukat Mehmet Yanık’ın kardeşi, Nermin Özyurt’un ağabeyi, şeker fabrikasından emekli Celal, Kadir, Adil, Abdurrahman, Mehmet, Müjgan ve Gülsüm kardeşlerin babası, Fuat Terzi ve Ömer Cengizler’in kayınbabası eski esnaflardan ayakkabıcı Nurettin Yanık vefat etmiştir. Cenazesi, 12 Şubat Çarşamba günü öğle namazına müteakiben Ulu Cami’inde cenaze namazı kılınarak Gariplik Mezarlığı’na defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Mükrimin Halil Lisesi karşısı kız yurdu yanında okunacaktır.

 

Taziye için telefon:

0542 770 8163 oğlu Adil

 


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Adem kamc 16 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Adnan BÖLÜKBAŞI 16 saat önce

ALLAH Rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Yılmaz kalkan 16 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Bilal sönmez 16 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Kemal Götürler 16 saat önce

Allahım rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına başsağlığı diliyorum

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metin uzman 16 saat önce

başta celal yanık olmak üzere yanık ailesi yakınlarına başsağlığı dilerim

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Aydemir ÜNLÜ ( Denizli ) 16 saat önce

Hayat bir çiçek gibi açıp sonra solarken zaman su gibi akıp gidiyor ve o acılı gün geldiğinde üzüntüler hakim geliyor. Allahtan rahmet sizlere de sabırlar dileriz. Mekanı cennet günahları af olsun.

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Sait anteplioglu 15 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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