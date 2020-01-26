Hamamcılar kabilesinden Elbistan icra Müdürlüğünden emekli Nurettin Özgür vefat etmiştir. Cenazesi Akçay ‘da defnedilecektir.
Nurettin ÖZGÜR
26 Ocak 2020 Pazar 21:58
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