Nuran Söğütlü 52 yaşında

Söğütlü Mahallesinden Ali ve Döndü Kılıç ailesinin kızı , Merhum Cuma Söğütlü’nün eşi, Ali, Hastane Personeli Levent, Merhum Hacı Hasan Kılıç ile Merhum Münire Kozan, Mürüvet Beştepe, Muazzez Demir ve Songül Bilge Kardeşlerin kardeşi, Sedat, Mustafa ve merhum Selçuk Söğütlü ile Gül Tekin, Pınar Gözümoğlu ve Rabia Kılıç kardeşlerin annesi, Nuran Söğütlü vefat etmiştir. Cenazesi 1 Kasım 2020 pazar günü cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilmiştir.

Kuran-I Kerim’i Söğütlü Mahallesinde kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar

0543 957 59 25 kardeşi Levent

0541 676 84 85 oğlu Sedat

0544 514 61 23 oğlu Mustafa