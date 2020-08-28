Nuraf (Nurfşan) Kıral 86 yaşında,

Emekli meteoroloji müdürü merhum Hacıosman Kıral’ın eşi, Hülya Yücel, Necat Kıral kardeşlerin anneleri, Ahmet Yücel’in kayınvalidesi, emekli öğretmen Uğur ve İlhami Özcan, emekli ziraat teknisyeni Ahmet Özcan ve Bursa Orman İşletmesi müdürlerinden Selahattin Özcan, emekli termik santral işletme Müdürü Alper Özcan, profesör dr. Nevzat Özcan ,yrd. doçent dr. Atilla Özcan’ın halaları İstanbul’da vefat etmiştir. Cenazesi İstanbul Yeni Ayazağa Mezarlığı camisinde namazı kılınarak defnedilecektir.
Taziye için telefon: 0 535 227 91 77 oğlu Necat Kıral
Taziye için telefon: 0 535 227 91 77 oğlu Necat Kıral