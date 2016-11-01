Mehmet Karakaş'ın damadı, Hatice Buğday'ın eşi, Abdurrahman Buğday, Hacı Ömer Buğday, Rahmetli Aksen Buğday, Rahmetli Nuriye Karakaş'ın kardeşi, Saadettin, Behzat, İrfan Mehmet, Abdullah, İhsan , Ömer, İlhan, İskender, Ferhat, Mustafa Buğday'ın amcası, Süreyya, Gülistan, Suna, Ayşe, Ali, Selda, Ceylan ve Ahmet Buğday'ın babası 1946 doğumlu Niyazi BUĞDAY 01.11.2016 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi 2 Kasım 2016 günü Yeşil Camide kılınacak cenaze namazına müteakip defnedilecektir.Kuranı İstanbul Arnavutköy Anadolu Mahallesi Uludere Sok. No :24'de kendi hanelerinde okunacaktır.
TEL:0531 377 78 79 (Oğlu Süreyya Buğday)
NİYAZİ BUĞDAY
Mehmet Karakaş'ın damadı, Hatice Buğday'ın eşi, Abdurrahman Buğday, Hacı Ömer Buğday, Rahmetli Aksen Buğday, Rahmetli Nuriye Karakaş'ın kardeşi
01 Kasım 2016 Salı 23:39
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Mehmet Karakaş'ın damadı, Hatice Buğday'ın eşi, Abdurrahman Buğday, Hacı Ömer Buğday, Rahmetli Aksen Buğday, Rahmetli Nuriye Karakaş'ın kardeşi, Saadettin, Behzat, İrfan Mehmet, Abdullah, İhsan , Ömer, İlhan, İskender, Ferhat, Mustafa Buğday'ın amcası, Süreyya, Gülistan, Suna, Ayşe, Ali, Selda, Ceylan ve Ahmet Buğday'ın babası 1946 doğumlu Niyazi BUĞDAY 01.11.2016 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi 2 Kasım 2016 günü Yeşil Camide kılınacak cenaze namazına müteakip defnedilecektir.Kuranı İstanbul Arnavutköy Anadolu Mahallesi Uludere Sok. No :24'de kendi hanelerinde okunacaktır.
Allah Rahmet etsin mekanı cennet olur inşAllah amin