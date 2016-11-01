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NİYAZİ BUĞDAY

Mehmet Karakaş'ın damadı, Hatice Buğday'ın eşi, Abdurrahman Buğday, Hacı Ömer Buğday, Rahmetli Aksen Buğday, Rahmetli Nuriye Karakaş'ın kardeşi

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NİYAZİ BUĞDAY

Mehmet Karakaş'ın damadı, Hatice Buğday'ın eşi, Abdurrahman Buğday, Hacı Ömer Buğday, Rahmetli Aksen Buğday, Rahmetli Nuriye Karakaş'ın kardeşi, Saadettin, Behzat, İrfan Mehmet, Abdullah, İhsan , Ömer, İlhan, İskender, Ferhat,  Mustafa Buğday'ın amcası, Süreyya, Gülistan, Suna, Ayşe, Ali, Selda, Ceylan ve Ahmet Buğday'ın babası 1946 doğumlu Niyazi BUĞDAY 01.11.2016 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi 2 Kasım 2016 günü Yeşil Camide kılınacak cenaze namazına müteakip defnedilecektir.Kuranı İstanbul Arnavutköy Anadolu Mahallesi Uludere Sok. No :24'de kendi hanelerinde okunacaktır. 
TEL:0531 377 78 79 (Oğlu Süreyya Buğday) 

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NİYAZİ BUĞDAY
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Ahmet binbuğa eniştesi 2 ay önce

Allah Rahmet etsin mekanı cennet olur inşAllah amin

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ABDULLAH VURAN 2 ay önce

Allah Rahmet Eylesin. Mekanı Cennet Olsun. Allah Ailesine Sabrı Cemil İhsan Eylesin.

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 2 ay önce

MERHUM NİYAZİ BUĞDAY EFENDİYE CENABI ALLAHTAN BAŞ SAĞLIĞI KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST HISIM VE AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.MEKANI CENNET OLSUN

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Alaaddin KAYA İZMİR 2 ay önce

ALLAH rahmet etsin mekanı cennet olsun aylesinin ve es dost akraba larının başı sağolsun

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Hacı Durdu CEHİZ 2 ay önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-SAKARYA

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Selahattin Sevinç 2 ay önce

Dedemin mekanı cennet olsun Allah rahmet eylesin

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Memet sert 2 ay önce

Allah rahmet etsin

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lokantacı kadir akdaş ankara 2 ay önce

merhum niyazi abimize yüce Allahtan rahmet ailesine ve sevenlerine başsaglıgı ve sabırlar dilerim mekanı cennet olsun lokantacı kadir akdaş ankara

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