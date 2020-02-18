Nimet Zedeli 92 yaşında

Kızılcaoba mahallesinden Gıcılar kabilesinden merhum Durdu ve Hüsne Özkara’nın kızı belediyeden emekli merhum Abdurrahman Zedeli’nin eşi; TKİ’den emekli Mehmet Ali esnaftan Celal Zedeli, Gülseren, Hüsniye, Songül ve Türkan Kardeşlerin anneleri Mustafa Kıyan, merhum Hayri Doğan ve Mehmet Pişkin’in kayınvalidesi, mali müşavir Ekrem Doğan, Mete Kıyan ve Sefa Pişkin’in anneanneleri 24 torun sahibi Nimet Zedeli vefat etmiştir. Cenazesi ikindi namazına müteakip Ulu camide kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i Yeşilyurt mah. Geylani sitesi A Blok oğlu Mehmet Ali Zedeli’nin evinde okunacaktır.
Taziye Telefonları: 0537 895 28 45 oğlu Mehmet Ali Zedeli
0545 306 35 19 oğlu Celal Zedeli