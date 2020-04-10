Aslen Darendeli olup merhum Ömer ve Ayşe Koçak ailesinin kızı, merhum Mustafa ve Ayşe Eser ailesinin gelini, çarşı esnaflarından Ramazan Eser’in eşi, Yasin, Mehmet, Yalçın ve Fatih Eser kardeşlerin annesi, çarşı esnaflarından Cevdet ve Sami Eser’in yengeleri Nimet Eser, uzun süredir muzdarip olduğu hastalığa yenik düşerek vefat etmiştir. Cenazesi 10 Nisan Cuma günü öğle namazından sonra Hocazade Cami’inde namazı kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Kumbet Mahallesi Karayolları arkası Mevlevi Sokak’ta kendi hanesinde okunacaktır.
Nimet Eser 71 yaşında
Nimet Eser 71 yaşında
10 Nisan 2020 Cuma 08:52
Aslen Darendeli olup merhum Ömer ve Ayşe Koçak ailesinin kızı, merhum Mustafa ve Ayşe Eser ailesinin gelini, çarşı esnaflarından Ramazan Eser’in eşi, Yasin, Mehmet, Yalçın ve Fatih Eser kardeşlerin annesi, çarşı esnaflarından Cevdet ve Sami Eser’in yengeleri Nimet Eser, uzun süredir muzdarip olduğu hastalığa yenik düşerek vefat etmiştir. Cenazesi 10 Nisan Cuma günü öğle namazından sonra Hocazade Cami’inde namazı kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Kumbet Mahallesi Karayolları arkası Mevlevi Sokak’ta kendi hanesinde okunacaktır.