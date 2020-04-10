Nimet Eser 71 yaşında

Aslen Darendeli olup merhum Ömer ve Ayşe Koçak ailesinin kızı, merhum Mustafa ve Ayşe Eser ailesinin gelini, çarşı esnaflarından Ramazan Eser’in eşi, Yasin, Mehmet, Yalçın ve Fatih Eser kardeşlerin annesi, çarşı esnaflarından Cevdet ve Sami Eser’in yengeleri Nimet Eser, uzun süredir muzdarip olduğu hastalığa yenik düşerek vefat etmiştir. Cenazesi 10 Nisan Cuma günü öğle namazından sonra Hocazade Cami’inde namazı kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Kumbet Mahallesi Karayolları arkası Mevlevi Sokak’ta kendi hanesinde okunacaktır.

İletişim:

Yasin Eser:0542 300 2220

Mehmet Eser:0543 659 0222

Yalçın Eser:0530 522 4498

Fatih Eser:0542 354 2290

Cevdet Eser:0539 868 6244

Sami Eser:0546 586 3838