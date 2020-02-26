Nimet Çolak 74 yaşında

Merhum Durmuş ve Zeynep Yeleğen ailesinin kızı, Mernuş, Sebahattin, Durmuş, Murat, Kezban kardeşlerin annesi, belediyeden emekli sucu Ahmet Çolak’ın eşi Nimet Çolak vefat etmiştir. Cenazesi ikindi namazına müteakip Ulu Caminde kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i Osmanlı Caddesi’nde Karcıoğlu Apartman’ında kendi hanelerinde okunmaktadır.
Taziye için tlf.
Oğlu murat 0546 532 60 34
Oğlu Sebahaddin 0505 689 74 53
Eşi Ahmet Çolak 0541 731 47 40
Merhum nimet ablaya Allahdan rahmet başta eşi ahmet abimize evlatlarrına kardeşlerine ve sevenlerine arkadaşımız mernuş nezdinde baş sağlığı dileriz merhumun toprağı bol mekanı cennet olur inşAllah