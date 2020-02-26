banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Nimet Çolak 74 yaşında

Nimet Çolak 74 yaşında
Balik Dunyasi Reklam
banner43

Merhum Durmuş ve Zeynep Yeleğen  ailesinin kızı, Mernuş, Sebahattin, Durmuş, Murat, Kezban kardeşlerin annesi, belediyeden emekli sucu Ahmet Çolak’ın eşi Nimet Çolak vefat etmiştir. Cenazesi  ikindi namazına müteakip Ulu Caminde kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i Osmanlı Caddesi’nde Karcıoğlu Apartman’ında kendi hanelerinde okunmaktadır.

Taziye için tlf.

Oğlu murat 0546 532 60 34

Oğlu Sebahaddin 0505 689 74 53

Eşi Ahmet Çolak 0541 731 47 40


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Nimet Çolak 74 Yaşında
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Hamza ve gönülTopsakal 6 saat önce

Merhum nimet ablaya Allahdan rahmet başta eşi ahmet abimize evlatlarrına kardeşlerine ve sevenlerine arkadaşımız mernuş nezdinde baş sağlığı dileriz merhumun toprağı bol mekanı cennet olur inşAllah

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Furkan KÖKSAL 6 saat önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı CENNET olsun ailesinin başı sağ olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Nuri YELEĞEN 6 saat önce

Halama Allahtan rahmet diler,geride kalan ailesine başsağlığı dilerim.Mekani cennet olur InşAllah Nuri Yeleğen/istanbul

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ali Akarsu İstanbul 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Sait anteplioglu 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Fatih Nakıboğlu 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
HATİCE AYAN 5 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN COK İYİ BİR İNSANDİ

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Muharrem GÜLBAY 5 saat önce

Merhum nimet ablamıza Allahtan rahmet dilerim mekânı cenneti ala olsun Allahım merhametiyle yargilasın bütün sevenlerine ve çolak ailesine Allahtan sabırlar dilerim

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar