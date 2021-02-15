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Nihayet Şakalar Serttaş 51 yaşında

Nihayet Şakalar Serttaş 51 yaşında
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Ekinözü Türkeli Mahallesinden İbrahim-Hatice kızı, Tekirdağ’dan Sadettin Serttaş’ın eşi, Taner Serttaş’ın annesi, termik santrali personeli İbrahim, Necati, infaz koruma memuru Murat, SGK personeli Harun ve öğretmen Ferhat Şakaların ablası Nihayet Şakalar Serttaş vefat etmiştir. Cenazesi, 16 Şubat Salı günü öğle namazına müteakip Gariplik Mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, kendi hanesinde okunacaktır.


 

Taziye için telefonlar:
0544 465 4546 eşi Sadettin
0544 572 3650 abisi İbrahim
0536 921 3724 kardeşi Murat.


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