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Nihayet (Kaya) Özkan 53 yaşında,

Nihayet (Kaya) Özkan 53 yaşında,
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Akbayır mahallesinden merhum Mustafa ve Emine Kaya ailesinin kızı, Polis Memuru Seyfettin Özkan'ın eşi, Mustafa ve Asya kardeşlerin annesi, Ümmüs, Erman ve Hacer Coşkun ve Yaşar Kaya'nın  kardeşi, Elbistan Belediyesi Zabıtı Memuru Cemal Erman ve Asef Coşkun'un baldızı, Adliye eski personeli Nihayet Kaya Özkan Alanya'da vefat etmiştir.
Cenazesi 14 Şubat 2020 Cuma günü Cuma namazına müteakiben Anamur'da defnedilecektir.
Taziye için telefon :
0 505 352 11 44 eşi Seyfettin Özkan
0 544 908 82 30  eniştesi Cemal Erman 
0 544 616 31 85 kardeşi Yaşar Kaya


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Bahittin Saykın ALMANYA 10 saat önce

Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Hamza Topsakal 9 saat önce

Merhum nihayet hanıma Allahdan rahmet eşine evlatlarına ve sevenlerine arkadaşım Cemal erman nezdinde baş sağlığı dilerim

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Fuat gūneş 9 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet rabbim ailesine sabırlar versin

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NECDET DEĞİRMENCİOĞLU, 9 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN TÜM AİLESİNİN BAŞI SAĞ OLSUN

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TAHSİN KUL 9 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN,MEKANI CENNET OLSUN,TÜM YAKINLARININ BAŞI SAĞ OLSUN.

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