Nihayet (Kaya) Özkan 53 yaşında,

Akbayır mahallesinden merhum Mustafa ve Emine Kaya ailesinin kızı, Polis Memuru Seyfettin Özkan'ın eşi, Mustafa ve Asya kardeşlerin annesi, Ümmüs, Erman ve Hacer Coşkun ve Yaşar Kaya'nın kardeşi, Elbistan Belediyesi Zabıtı Memuru Cemal Erman ve Asef Coşkun'un baldızı, Adliye eski personeli Nihayet Kaya Özkan Alanya'da vefat etmiştir.

Cenazesi 14 Şubat 2020 Cuma günü Cuma namazına müteakiben Anamur'da defnedilecektir.

Taziye için telefon :

0 505 352 11 44 eşi Seyfettin Özkan