Nigar Yinanç Karagenç 71 yaşında

Merhum Lütfü ve Arife Yinanç’ın kızı; Kemal ve İsmet Karagenç’ın gelini emekli hakim Halis Karagenç’ın eşi, doktor Cesur ve Yeşim Karagenç’in anneleri merhum Hüsamettin, Aladdin ve Halil Yinanç’ın kız kardeşleri Emin, Giyasettin, Nejdet Yinanç’ın halaları emekli öğretmen Nigar Yinanç Karagenç İstanbul’da vefat etmiştir. Cenazesi pazartesi günü öğle namazına müteakip İstanbul’da defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i Bahçelievler İncirli kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye telefonları :

Halis Karagenç 0532 784 3750

Oglu Dr. Cesur Karagenç 0533 561 97 84

Kızı Dr. Yeşim Karagenç 0533 310 96 79

Yeğeni Giyasettin Yinanç 0541 478 92 13