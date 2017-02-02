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Nezaket Yıldız 40 yașında

Keçemağra köyünden Mevlüt Yıldız'ın eși

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Nezaket Yıldız 40 yașında
Keçemağra köyünden Mevlüt Yıldız'ın eși, Ayșe, Emine, Erkan ve Hasan Yıldız kardeșlerin annesi, Vakkas-Fadime Yıldız ailesinin kızı, Halit, Emir, Îsmail, Fatma ve Havva Yıldız kardeșlerin kardeși, merhum Hasan-Emine Yıldız ailesinin gelini, Șeyhhamit, Abdullah ve Ali Yıldız kardeșlerin yengesi, Nezaket Yıldız, yakalandığı kansere yenik düșerek 2 Șubat 2017 Perșembe günü vefat etmiștir.
Cenazesi, 3 Șubat 2017 günü Cuma namazına müteakip Tepebașı Nur Camiinden alınarak Tepebașı Mezarlıĝına defnedilecektir.
Kur'an'ı Tepebașı Nur Camii civarında kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 536 624 04 39 eși Mevlüt,
0535 480 81 74 kayını Șeyhhamit,
0 537 633 87 02 kayını Ali.
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