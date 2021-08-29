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Nevruz Güner 59 yaşında

Nevruz Güner 59 yaşında
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NEVRUZ GÜNER 59 YAŞINDA;

Aslen Çatova (Maraba) mahallesinden Münevverler yada Aşotlar kabilesinden rahmetli Vaysal ve Merhume Emine Eşot ailesinin kızları, Ramazan, Hasan Hüseyin, Ali, Abdullah, Mustafa, rahmetli Münevver Eşot kardeşlerin kardeşi, Karahöyük köyünden rahmetli Cuma Haykıran'in yeğeni, Gaziantep ilinden Karamametler kabilesinden rahmetli Mehmet ve Sultan Güner ailesinin gelini, Gaziantepde esnaf Musa Güner'in eşi, Zeynel Abidin Güner ve Semra Mercimek kardeşlerin annesi, Mahmut Mercimek'in kayınvalidesi Nevruz Güner 59 yaşında Covid 19 rahatsızlığına bağlı olarak geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu 27.08.2021 Cuma günü vefat etmiştir cenazesi aynı gün ikindi namazından sonra Gaziantep iline defnedilmiştir.

Taziye için irtibat numarası

Ramazan EŞOT 05464533543 ağabeyi

Mustafa EŞOT 05455157643 kardeşi

Ali EŞOT 0505 575 39 13 kardeşi

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