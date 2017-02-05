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Nermin Depdep 83 yaşında;

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Nermin Depdep 83 yaşında;

Kızılcaoba mahallesinde merhum Muharrem Topsakal'ın kızı, merhum esnaftan Kazım Depdep'in eşi, AEL'den emekli Muharrem Depdep, Şeker Fabrikası personeli Fahri Depdep, Doktor Hüseyin Depdep, Ayşe Doğan ve Ayten Uğurlu kardeşlerin annesi, Mustafa Uğurlu ve Faruk Doğan'ın kayinvalidesi, 11 torun ve 8 De torun çocuğu büyük annesi Nermin Depdep 5 Şubat 2017 pazar günü vefat etmiştir. 

Cenazesi 6 Şubat 2017 pazartesi günü öğle namazına mutakiben Kızılcaoba Yeni Cami'nde kılınarak Türkköyü mezarlığına defnedilecektir. 
Kur-ani kerim i Ketizmen yolu Ferzan Konutları oğlu Fahri Depdep'in evinde okunacaktır. 
Taziye için telefonlar 
0532 563 57 90 oğlu Hüseyin Depdep 
0505 451 50 52 damadı Mustafa Uğurlu
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Nermin Depdep 83 Yaşında;
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