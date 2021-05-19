Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Elbistan’ın kaderini değiştirecek projede kararlı adımlar atılıyor
Elbistan’ın kaderini değiştirecek projede kararlı...
19 Mayıs’a sade kutlama
19 Mayıs’a sade kutlama
CHP’den 19 Mayıs çelengi
CHP’den 19 Mayıs çelengi
Hububat alım fiyatı belli oldu
Hububat alım fiyatı belli oldu
İl genelinde 267 bin 500 doz aşı yapıldı
İl genelinde 267 bin 500...
banner191
banner162

Nermin Çetin 82 yaşında,

Nermin Çetin 82 yaşında,
banner167

Nermin Çetin 82 yaşında,

Ceyhan mahallesinden merhum Recep Bayraktar'ın kızı, merhum Emekli Öğretmen Mustafa Çetin'in eşi, merhum Ejder, Nejmi, Mehmet, H.Ömer ve Ahmet Bayraktar ile Ayşe, Fahriye, Fatma kardeşlerin kardeşi, Salih, Yaşar, Sümer, Süheyla ve merhum Saffet kardeşlerin annesi, Almanya'da ikamet eden Nermin Çetin vefat etmiştir.

Cenazesi Elbistan'a getirilerek 20/05/2021 Perşembe günü Hocazade camiinde öğle namazından sonra cenaze namazı kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir.

Taziye için telefon :

0 538 604 29 01 oğlu Salih Çetin

0 533 959 82 18 kızı Süheyla Çetin

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Nermin Çetin 82 Yaşında
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.