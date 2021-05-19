Nermin Çetin 82 yaşında,
Ceyhan mahallesinden merhum Recep Bayraktar'ın kızı, merhum Emekli Öğretmen Mustafa Çetin'in eşi, merhum Ejder, Nejmi, Mehmet, H.Ömer ve Ahmet Bayraktar ile Ayşe, Fahriye, Fatma kardeşlerin kardeşi, Salih, Yaşar, Sümer, Süheyla ve merhum Saffet kardeşlerin annesi, Almanya'da ikamet eden Nermin Çetin vefat etmiştir.
Cenazesi Elbistan'a getirilerek 20/05/2021 Perşembe günü Hocazade camiinde öğle namazından sonra cenaze namazı kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir.
Taziye için telefon :
0 538 604 29 01 oğlu Salih Çetin
0 533 959 82 18 kızı Süheyla Çetin