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Neriman Yücel 77 yaşında

Neriman Yücel 77 yaşında
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Merhum Kasap Cuma’nın kızı, merhum Toraman Yaşar, Kasap Hüseyin’in ablaları, emekli öğretmen Kalender Yücel’in eşi, merhum Cengiz ve Timur Yücel ve Reyhan Karaca kardeşlerin anneleri, Ali Karaca’nın kayınvalidesi, Onur Çimen, Ufuk Çimen’in anneanneleri, Eren Yücel ve Filiz Yücel'in babaanneleri, Neriman Yücel vefat etmiştir.

Cenazesi Hocazade mezarlığına öğle namazdan sonra defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Nurhak'ta damadı Ali Karaca'nın evinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 542 297 13 80 Kalender Yücel eşi

0 505 154 47 06 Ali Karaca damadı

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Anahtar Kelimeler:
Neriman Yücel 77 Yaşında
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