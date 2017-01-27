Nergiz Kurtuluş 71 yaşında

Elbistan esnaflarından merhum Camcı Ali Kurtuluş’un eşi, Afşin’den Rabia ve Hacı Osman Seven ailesinin kızı, öğretmen Edip, polis memuru Yahya Kemal Kurtuluş, Hatice Yüksel ve Çiğdem Kartal kardeşlerin annesi, Nihat Yüksel ve Astsubay Fatih Kartal bacanakların kayınvalidesi, 9 torun ninesi, Nergiz Kurtuluş, 26 Ocak 2017 Perşembe günü vefat etmiştir.
Cenazesi 27 Ocak 2017 Cuma namazına müteakiben Ulu Camiinden alınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an’ı Kızılcaoba Mah. Anadolu Lisesi yanı, A 101 arkası, Barış Sokakta kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 506 537 97 77 oğlu Edip,
0 505 541 71 26 oğlu Y. Kemal.