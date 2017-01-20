Merhum Durmuş Ali ve merhume Ayşe Yeniçeri ailesinin kızı, merhum Arhazoğlu Mükremin Baloğlu’nun eşi, Tapudan emekli Nihat Baloğlu’nun yengesi, merhum Baki, sanayi esnaflarından Hacı, nüfus müdürlüğü personeli Durmuş Ali ve Hüseyin Yeniçeri kardeşlerin kardeşi, Polis Memuru Hüseyin, Elbistan Meslek Yüksek Okulu personeli Ahmet, Elektrik Mühendisleri Odası personeli Mehmet, merhum Filiz ve Ayşe Baloğlu kardeşlerin annesi, Bilge Kut İnal ve Mehmet Öztürk bacanakların kayınvalidesi, Nergiz Baloğlu, 72 yaşında vefat etmiştir.
Cenazesi Cuma namazına müteakip Ulu Camiinden alınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Yunus Emre Mah. Hacı Esat Efendi Cad. Sağlam Evler Kooperatifinde kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 544 305 18 27 Ahmet Baloğlu,
0 505 915 33 46 Mehmet Baloğlu.