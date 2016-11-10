Nedim Doğanay 75 yaşında

Güneşli mahallesinden merhum şoför Çağ Mustafa ve merhum Zöhre Doğanay ailesinin oğlu, merhum Ömer Doğanay'ın abisi, Mehmet Ali, Gül Ceyhan, Nuran ve Zübeyde Doğanay'ın kardeşleri, Taner ve Berrin Doğanay kardeşlerin babası, emekli Assubay Nedim Doğanay, 10 Kasım 2016 Perşembe günü vefat etmiştir.
Cenazesi 11 Kasım 2016 Cuma günü Cuma namazını müteakip Ankara Batıkent’te cenaze namazı kılınarak Karşıyaka mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an’ı kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefon: 0 535 850 13 89 kardeşi Mehmet Ali Doğanay.
Allah Rahmet eylesin