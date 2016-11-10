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Nedim Doğanay 75 yaşında

Güneşli mahallesinden merhum Çağ Mustafa ve merhum Zöhre Doğanay ailesinin oğlu,

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Nedim Doğanay 75 yaşında

Güneşli mahallesinden merhum şoför Çağ Mustafa ve merhum Zöhre Doğanay ailesinin oğlu, merhum Ömer Doğanay'ın abisi, Mehmet Ali, Gül Ceyhan, Nuran ve Zübeyde Doğanay'ın kardeşleri, Taner ve Berrin Doğanay kardeşlerin babası, emekli Assubay Nedim Doğanay, 10 Kasım 2016 Perşembe günü vefat etmiştir.

Cenazesi 11 Kasım 2016 Cuma günü Cuma namazını müteakip Ankara Batıkent’te cenaze namazı kılınarak Karşıyaka mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an’ı kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefon: 0 535 850 13 89 kardeşi Mehmet Ali Doğanay.

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mevlüt akın 2 ay önce

Allah Rahmet eylesin

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Ahmet kara 2 ay önce

Allah rahmet aylesin mekanik cennet olsun

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Mesut Köprübaşı 2 ay önce

Nedim Abi'ye Allah'tan Rahmet Eşine Evlatlarına Yakınlarına Başsağlığı Dilerim.Mekanı Cennet Olsun İnşAllah....

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 2 ay önce

MERHUM NEDİM DOĞANAY BEYE CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM HISIM VE AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM MEKANI CENNET OLSUN.

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hamdi olgun 2 ay önce

Allah rahmet eylesin.yakınlarının başı sağolsun.

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Faruk ÜNAL 1 ay önce

Elbistandan aile dostumuz Merhum Çağ Mustafa amca ile Zöhre Teyzemizin oglu Nedim Abiye Yüce Allah'tan Rahmet geride kalanlarına basta esi ve çocukları olmak üzere ailesi ile tüm yakınlarına ve Nuran ablaya sabır, metanet ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, kainatın efendisi komşusu,melekler yoldasi olsun inşAllah. Faruk ÜNAL-BURSA

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fatih yeşil 1 ay önce

Nedim ağabeye Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı dilerim.Mekanı cennet olsun.

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Gurbetçi 1 ay önce

Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim Allah rahmet eylesin.

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