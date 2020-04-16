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Necibe Küçük 81 yaşında

Necibe Küçük 81 yaşında
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Aslen Hasankendi mahallesinden olup Hüseyin ve Zöhre Küçük'ün gelini, mehrum Mehmet Küçük'ün hanımı, Taşburun mahallesinden D.Mehmet ve Döne Erdoğan ailesinin kızı; ismail, Bayram, Zöhre, Tuncay, Mehmet, Canser kardeşlerin anneleri Ankara’da polis memuru Mahmut Küçük'ün babannesi merhum Ali Küçük, Ramazan, TKİ'den emekli Hüseyin, terzi Mustafa, merhum Cebrail, terzi Bayram Küçük'ün yengeleri taşburun mahallesinden merhum Osman, merhum Mahmut, kız kardeşleri vefat etmiştir. Cenazesi 14 Nisan 2020 Hasankendi mahallesine defnedilmiştir.


Taziye için telefonlar:


Oğlu Bayram : 0 544 747 87 69                    


Oğlu Tuncay : 0 546 919 56 64                   


Oğlu Mehmet : 0 546 899 10 60


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Necibe Küçük 81 Yaşında
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