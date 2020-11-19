Necib Sinan 92 yaşında

Köprübaşı Mahallesi’nden İstiklal Savaşı gazisi merhum Hüseyin Avni Sinan ve merhume Süreyya Candansayar ailesinin oğlu, merhume Pakize Sinan’ın eşi, Nurettin, Nihal, Sait, Abdulkadir, Jale ve Kurtuluş Sinan kardeşlerin babası, Gülay Hurmanlı, Mehmet Mustafa ve Kadir Sinan, Beşire Şen, Bedriye Yıldız ve Neslihan Cehiz’in ağabeyleri, Celal Çıkın ve Mustafa Çimen’in kayınbabası, belediyeden emekli Mehmet Sinan’ın amcasının oğlu, Av. Özgür Çıkın’ın dedesi, 15 torun dedesi Necib Sinan vefat etmiştir. Cenazesi, 20 Kasım Cuma günü ikindi namazına müteakip Ulu Cami’inden alınarak Gariplik Mezarlığı’na defnedilecektir.

Taziye için telefon:

0505 629 6317 oğlu Nurettin

0553 463 3647 oğlu Sait

0539 417 0122 kardeşi Mustafa

0536 988 11 69 amcaoğlu Mehmet

0505 767 9870 damadı Celal.