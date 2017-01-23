Necati Deveci 55 yaşında;

Afşin Emirli mahallesinden Hilmi ve Hacıkız ailesinin oğlu,
Gökhan, Tanju, Mehmet ve Ayşe Deveci kardeşlerin babası, Merhum Şükrü, Merhum Medet, İhsan, Sıtkı, Telli ve Döndü Deveci kardeşlerin kardeşi, Necati Deveci 23.01.2017 günü vefat etmiştir. Cenazesi 24.01.2017 salı günü öğle namazına müteakip Ulu Camiinde kılınıp, Gariplik Mezarlığına defnedilecektir. Kuranı kerimi Adnan Menderes Bulvarı, Yılmazlar oto galeri yanında okunacaktır.
Oğlu Tanju Deveci; 05454368787
Oğlu Mehmet Deveci; 05466398585
Yeğeni Serbay Deveci; 05444357666