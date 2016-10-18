Necati Çetin 71 yaşında

Aslen Afşin ilçesinden olup Ceyhan Mahallesinde ikamet eden merhum M. Ali - merhume Ayşe Çetin ailesinin oğlu, merhum Kaptan Kerim’in damadı, Hanifi Çetin’in kardeşi, emekli öğretmen Saime Çetin’in eşi, Mukades Çetin Yiğit’in babası, öğretmen Mustafa Yiğit’in kayınpederi, emekli Öğretmen Hacı Kay, emekli öğretmen merhum Muhterem Salt, belediyeden emekli Kadir Yalçınöz ve emekli Gümrük Memuru Hacı Kıral bacanakların bacanağı, çarşı esnaflarından Haluk ve Sadettin Yinanç’ın teyzesinin eşi, emekli öğretmen ve Elbistan Nuri Taphasanoğlu Huzurevi Derneği yöneticilerinden Necati Çetin, 18 Ekim 2016 Salı günü vefat etmiştir.

Cenazesi bugün ikindi namazından sonra Ulu Camiinden alınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an’ı Ceyhan Mah. Ulu Cami Cad. kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar: 0 532 614 99 81 bacanağı Hacı Kıral, 0 555 661 36 57 Kadir Yalçınöz.