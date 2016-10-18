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Necati Çetin 71 yaşında

Aslen Afşin ilçesinden olup Ceyhan Mahallesinde ikamet eden merhum M. Ali - merhume Ayşe Çetin ailesinin oğlu

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Necati Çetin 71 yaşında

            Aslen Afşin ilçesinden olup Ceyhan Mahallesinde ikamet eden merhum M. Ali - merhume Ayşe Çetin ailesinin oğlu, merhum Kaptan Kerim’in damadı, Hanifi Çetin’in kardeşi, emekli öğretmen Saime Çetin’in eşi, Mukades Çetin Yiğit’in babası, öğretmen Mustafa Yiğit’in kayınpederi, emekli Öğretmen Hacı Kay, emekli öğretmen merhum Muhterem Salt, belediyeden emekli Kadir Yalçınöz ve emekli Gümrük Memuru Hacı Kıral bacanakların bacanağı, çarşı esnaflarından Haluk ve Sadettin Yinanç’ın teyzesinin eşi, emekli öğretmen ve Elbistan Nuri Taphasanoğlu Huzurevi Derneği yöneticilerinden Necati Çetin, 18 Ekim 2016 Salı günü vefat etmiştir.

            Cenazesi bugün ikindi namazından sonra Ulu Camiinden alınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.

            Kur’an’ı Ceyhan Mah. Ulu Cami Cad. kendi hanesinde okunacaktır.

            Taziye için telefonlar: 0 532 614 99 81 bacanağı Hacı Kıral, 0 555 661 36 57 Kadir Yalçınöz.

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Nedim ÜNAL 2 ay önce

Bir insanı 45 sene önce tanır ve 45 sene sonra yeniden gördüğünüzde sizi şaşırtan hiç bir şey olmadığını görürseniz,işte o zaman şaşırırsınız.Necati hoca böylesine birisiydi.45 sene'de zerafetinden,davranışından,nezaketinden,munis yapısından hiç bir şey kaybetmediği gibi,üzerine ilaveler yapmış,bir beyefendi idi.Necati Hoca hakkında arkasından bunların dışında sıfat kullanacaklar çıkar mı bilemem amma O tam da bu şekilde şehadet edilecek birisiydi.Zamanımızda bütün cemiyet taransa"Asr-ı Saadet ahlâkıyla ahlâklı" kim var diye,herkes herhalde ilk önce O'nu işaret ederdi.Geçen sene görmüştüm,menhus hastalığı duyunca bu sene de görmek istedim ,mümkün olamadı,nasip böyleymiş.Nurlar içinde yat aziz kardeşim.Nebiler nebisine komşu ol.Hak'tan,sana merhametiyle,şefkatiyle muamele etmesini niyaz ederiz.

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Kerim ÜNAL 2 ay önce

Hani derler ya " haza Beyefendi " diye, Necati Hocam, tam da bu tanımın insanıydı... Kaliteli eğitimciliğinin dışında, tam bir gönül adamıydı...Gençliğimizin şekillendiği ve sonrasındaki yıllarda, Elbistan Gençliğinin Milli ve Manevi değerlerle yoğrulmasında büyük emeği vardı... Tam bir Vatansever Türk Milliyetçisi ve ÜLKÜCÜYDÜ....
Yıllarca Ülkücü Öğretmenler Derneği ( ÜLKÜ-BİR )' in Başkanlığını yaptı...
Vefatına çok üzüldüm... Peş, peşe , Harun Sevinçler ve Necati Hocamızıda maalesef kaybettik ... Allah Rahmet Eylesin, Mekanı Cennet olsun...El-Fatiha

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NURİ YALÇINÖZ 2 ay önce

ALLAH RAHMET EYLESİN , MEKANI CENNET OLSUN. ADAM GİBİ ADAMDI, RABBİMİN RAHMETİ ÜZERİNE OLSUN...

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M.Emin ELAGÖZ 2 ay önce

Nezaketi ve duruşu ile tam bir beyefendi olan Necati beyi kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Güzel insana Allah'tan rahmet, sevenlerine sağlık ve sabırlar dilerim. Hayata güzellikler kattın, arkanda hoş bir seda bıraktın. Mekanın cennet olur inşAllah.

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Arif BİLGİN 2 ay önce

Kalender, nazik, efendi, vatanın milletini seven, dürüst; insanlar şöyle dursun yürürken yeri bile incitmeyen meslektaşım, sana Cenabı Allah'tan rahmet, mağfiret dilerim; kabrin nur, ruhun şad, mekanın cennet olsun...

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 2 ay önce

MERHUM NECATİ ÇETİN HOCAMA CENABI ALLAHTAN GANİ GANİ RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST VE HISIM AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.MEKANI CENNET OLSUN.

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UĞUR TÜRK Bursa 2 ay önce

Değerli öğretmenime Allahtan rahmet, ailesi ve yakınlarına baş sağlığı dilerim...

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süleyman yalçın 2 ay önce

Allah rahmet eylesin hocam ilk okul müdürümüz

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