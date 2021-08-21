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Necat Nakiboğlu 80 Yaşında

Necat Nakiboğlu 80 Yaşında
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Necat Nakiboğlu 80 Yaşında

Nakiboğlu ailesinden merhum Mehmet Ali ve Remziye Nakiboğlu ailesinin oğlu, Mahinur Nakiboğlu’nun eşi, Mehmet Ali Nakiboğlu, Remziye Akın ve Münevver Avcı kardeşlerin babası, Atıf Nakiboğlu’nun abisi, Ufuk Akın, Filiz Nakiboğlu ve Mithat Avcı’nın kayınpederi, Ali Murat Nakiboğlu’nun amcası, Gökhan, Gökçen, Sıla ve İlker’in dedeleri Necat Nakiboğlu Ankara’da vefat etmiştir.

Cenazesi 23 Ağustos 2021 Pazartesi günü öğle namazından sonra Ulu Camii’den kaldırılacak olup, Elbistan’da defnedilecektir.

Taziye ve Kur’an-ı Kerim’i Yeşilyurt Mahallesinde kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

Oğlu Mehmet Ali Nakiboğlu 0 505 758 8612

Kardeşi Atıf Nakiboğlu 0 506 995 1696

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Necat Nakiboğlu 80 Yaşında
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