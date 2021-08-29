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Nebi Değer 88 yaşında

Nebi Değer 88 yaşında

Nebi Değer 88 yaşında
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İkizpınar (Çopur) mahallesinden Hatice Değer’in eşi, Tepebaşı İlkokulu’nda öğretmen Derviş, Hüseyin, Mehmet ve Hacı Değer kardeşlerin babaları Nebi Değer vefat etmiştir. 
Cenazesi 30 Ağustos Pazartesi günü öğle namazından sonra İkizpınar Mahallesinde defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim'i ve taziyesi Elbistan’da eski meteoroloji binası arka tarafı kendi hanesindedir.
Taziye için telefon:
0 505 775 34 66 oğlu Derviş.

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