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Nebehat Yücel 55 yaşında

Darende Yenice eski Belediye Başkanı Garip Yücel'in eşi

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Nebehat Yücel 55 yaşında

Darende Yenice eski Belediye Başkanı Garip Yücel'in eşi, Göksun İlçesinde İkamet eden Sabit Özdemir'in kızı, Fadime, Ufuk, Ahmet, Mehmet ve İsa Yücel kardeşlerin annesi, Hulusi Yücel'in kayınvalidesi, Rüştü ve Mehmet Yücel'in yengesi, 8 torun ninesi, Nebehat Yücel, muzdarip bulunduğu hastalığa yenik düşerek 30.10.2016 Pazar günü vefat etmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i Darende Yenice Mah. kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar: 0 533 622 93 40 oğlu Mehmet Yücel, 0 536 739 25 91 kayını Rüştü Yücel, 0 536 825 90 22 kayını Mehmet Yücel.

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 2 ay önce

MERHUM NEBEHAT YÜCEL HANIMA CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST VE HISIM AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.

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Nafiz YILDIRIM- Kayseri 2 ay önce

Merhume ablamıza ALLAH'tan rahmet ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum... Mekanı cennet olsun..

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