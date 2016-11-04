Nebahat Kocaman 68 yaşında

Çatova mahallesinden Çatova mahallesinden merhum Arif Kocaman'ın eşi, Belediyeden emekli Ali Kocaman'ın Yengesi, Mehmet, Hüseyin, Ferhat ve Şahin Kocaman kardeşlerin annesi, Mehmet ve Hüseyin Gözüaçık'ın yengesi, merhum Çerçi Hüseyin'in gelini, Hacı Mehmet Pot'un kayınvalidesi, Nebehat Kocaman, 04.11.2016 Cuma günü vefat etmiştir.
Kur’an’ı Çatova mahallesi kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefon: 0 544 403 70 06 Ali Kocaman.
Merhuma Allahtan rahmet ailesine Allahtan sabır dilerim Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun