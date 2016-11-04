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Nebahat Kocaman 68 yaşında

Çatova mahallesinden Çatova mahallesinden merhum Arif Kocaman'ın eşi

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Nebahat Kocaman 68 yaşında

Çatova mahallesinden Çatova mahallesinden merhum Arif Kocaman'ın eşi, Belediyeden emekli Ali Kocaman'ın Yengesi, Mehmet, Hüseyin, Ferhat ve Şahin Kocaman kardeşlerin annesi, Mehmet ve Hüseyin Gözüaçık'ın yengesi, merhum Çerçi Hüseyin'in gelini, Hacı Mehmet Pot'un kayınvalidesi, Nebehat Kocaman, 04.11.2016 Cuma günü vefat etmiştir.

Kur’an’ı Çatova mahallesi kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefon: 0 544 403 70 06 Ali Kocaman.

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Sureyya bugday 2 ay önce

Merhuma Allahtan rahmet ailesine Allahtan sabır dilerim Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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İsmail gecit 2 ay önce

Mekânı cennet olsun.

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 2 ay önce

MERHUME NEBAHAT KOCAMAN HANIMA CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM HISIM VE AKRABALRINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.

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hamdi olgun 2 ay önce

Merhumeye Allahtan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun.

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abdulkadir alkaya 2 ay önce

Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun
insAllah

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ALİ EŞOT 2 ay önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN TÜM YAKINLARININ BAŞI SAĞ OLSUN. ALİ EŞOT

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Hacı Durdu CEHİZ 2 ay önce

Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-sakarya

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Yusuf gecit 1 ay önce

RABBIM mekanini cennet etsin

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