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Nazmiye Doğan 82 yaşında

Nazmiye Doğan 82 yaşında
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Büyük yapalak mahallesinden kürt Hüseyin namı ile anılan Hüseyin Doğan'ın hanımı, Cemal Ceylan ve Ali samancı'nın bacısı, Ahmet,  Birol, Erol, Mehmet,  Fadıl,  Resul, Sefaye, Fatime, Zeynep ve Döne kardeşlerin anneleri, Nazmiye Doğan 23 Ağustos 2020 günü vefat etmiştir.
Cenazesi 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü öğle namazına mütakiben defnedilecektir. Kuranı kerimi  büyük yapalak mh kendi hanesinde okunacaktır. 
Taziye için telefonlar
 0 542 637 19 28 
Oğlu Ahmet 
0532 787 32 00 
oğlu Mehmet 
0539 380 65 53  oğlu Birol

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