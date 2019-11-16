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Nazlı Tekerek 33 yaşında

Nazlı Tekerek 33 yaşında

Nazlı Tekerek 33 yaşında
 

Merhum Nedim ve belediyeden emekli Aysel Gökceçik ailesinin kızı, Keskinli Ahmet’in torunu, TKİ’de çalışan Muhammed Tekerek’in eşi, Recep Gökceçik’in kız kardeşi, merhum Mehmet Gökceçik ve merhum Durmuş Gökceçik, şeker fabrikasından emekli Hüseyin Güngör, belediyeden emekli Durmuş Güngör, Dellal Mehmet Bildirici, Musa Yinanç, Mehmet Kahraman’ın yeğenleri Yaşar ve Nihayet Tekerek ailesinin gelinleri, Nazlı Tekerek vefat etmiştir.

Cenazesi öğle namazına müteakip Ulu Camii’nde kılınarak Gariplik Mezarlığı’na defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Yeşilyurt Mahallesi Nehir Sokak kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 544 630 46 81 annesi Aysel,

0 543 570 22 46 eşi Muhammed,

0 535 437 18 86 kardeşi Recep.


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Mehmet Aksoy 7 saat önce

Allah gani gani rahmet eylesin mekanı cennet olsun tüm sevenlerine sabırı celil ihsan eylesin

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İrfan MERT 7 saat önce

Allah cc rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarının başı sağolsun

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Şengül Pehlivanoğlu 7 saat önce

Nurlar içinde yat güzel kizim mekanın cennet olsun Ayselim bacım basın sagolsunyaktin bizi Nazlim

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Hamdi olgun 7 saat önce

Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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Ali Akarsu 7 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim

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cuma eser 6 saat önce

merhumeye Allah tan rahmet ailesi ve yakinlarina bas sagligi dilerim

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Hüseyin önat 6 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Sevdiklerine sabırlar diliyorum. Başınız sağolsun.

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Ayse kaya 6 saat önce

Allahım rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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