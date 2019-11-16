Nazlı Tekerek 33 yaşında

Merhum Nedim ve belediyeden emekli Aysel Gökceçik ailesinin kızı, Keskinli Ahmet’in torunu, TKİ’de çalışan Muhammed Tekerek’in eşi, Recep Gökceçik’in kız kardeşi, merhum Mehmet Gökceçik ve merhum Durmuş Gökceçik, şeker fabrikasından emekli Hüseyin Güngör, belediyeden emekli Durmuş Güngör, Dellal Mehmet Bildirici, Musa Yinanç, Mehmet Kahraman’ın yeğenleri Yaşar ve Nihayet Tekerek ailesinin gelinleri, Nazlı Tekerek vefat etmiştir.
Cenazesi öğle namazına müteakip Ulu Camii’nde kılınarak Gariplik Mezarlığı’na defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Yeşilyurt Mahallesi Nehir Sokak kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 544 630 46 81 annesi Aysel,
0 543 570 22 46 eşi Muhammed,
0 535 437 18 86 kardeşi Recep.
Allah gani gani rahmet eylesin mekanı cennet olsun tüm sevenlerine sabırı celil ihsan eylesin