Nazlı Şahan 9 yaşında;
06 Kasım 2016 Pazar 20:46
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06 Kasım 2016 Pazar 20:46
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Allah rahmet eylesin mekanını cennet eylesin nur icinde yatsın
Canım yiyenim in kabri nur mekanı cennet olsun..
Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-sakarya
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Rabbim mekanini cennet eylesin insaAllah
Allah kardesimize rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar versin
MERHUM NAZLI ŞAHAN YAVRUCAĞIYA CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM HISIM VE AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.MEKANI CENNET OLSUN.