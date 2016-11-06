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Nazlı Şahan 9 yaşında;

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Nazlı Şahan 9 yaşında;
 Ekinözü Kandil mahallesinden olup Battalgazi mahallesinde ikamet eden İsmail-Aslı Şahan ailesinin oğlu, Veli Şahan'ın torunu, İmam-hatip Mehmet, Halil, Emre, Şaban ve Ramazan Şahan kardeşlerin yeğeni, Canan ve Cuma Şahan kardeşlerin kardeşi, 9 yaşındaki Nazlı Şahan 4 yıl önce yakalandığı hastalığa yenik düşerek 6 Kasım 2016 günü vefat etmiştir. 
Kuran-ı Kerimi Battalgazi mahallesi Yaşam hastanesi arkasında kendi hanesinde okunmaktadır. 
Taziye için telefonlar.: 
0 535 640 95 36 babası İsmail Şahan
0 544 220 18 03 amcası Mehmet Şahan
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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 2 ay önce

MERHUM NAZLI ŞAHAN YAVRUCAĞIYA CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM HISIM VE AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.MEKANI CENNET OLSUN.

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zeki darendeli 2 ay önce

Allah rahmet eylesin mekanını cennet eylesin nur icinde yatsın

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Selma kaz 2 ay önce

Canım yiyenim in kabri nur mekanı cennet olsun..

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Hacı Durdu CEHİZ 2 ay önce

Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-sakarya

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Furkan Türkkahraman 2 ay önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Furkan Türkkahraman 2 ay önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Kamil sagir 2 ay önce

Rabbim mekanini cennet eylesin insaAllah

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Halil yiğit ankara 1 ay önce

Allah kardesimize rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar versin

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