Nazlı Coşkun 88 yaşında,

Afşin Aldaş mahallesinden olup Kale Mahallesinde ikamet eden Abdullah Coşkun’un eşi, Kazım ve Zeynep ailesinin kızı, Merhum Arif, Sanayi Esnaflarından Hüseyin,Adem ve Gazi Coşkun’un anneleri, Elbistan Sanayi esnaflarından Tornacı Faruk Coşkun'un Amcasının eşi, Nazlı Coşkun 26 Şubat 2020 Perşembe günü vefat etmiştir.

Cenazesi bugün ikindi namazına müteakiben Ulu Camiide kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta defnedilmiştir.

Kur’an-ı Kerimi Afşin Kale Mahallesi Yeni Pazar yeri yanında kendi hanesinde okunmuştur.

Taziye için telefon . Hüseyin Coşkun- 0 544 454 1732