banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Nazlı Coşkun 88 yaşında,

Nazlı Coşkun 88 yaşında,
Balik Dunyasi Reklam
banner43

Afşin Aldaş mahallesinden olup Kale Mahallesinde ikamet eden Abdullah Coşkun’un eşi, Kazım ve Zeynep ailesinin kızı, Merhum Arif, Sanayi Esnaflarından Hüseyin,Adem ve Gazi Coşkun’un anneleri, Elbistan Sanayi esnaflarından Tornacı Faruk Coşkun'un Amcasının eşi, Nazlı Coşkun 26 Şubat 2020 Perşembe günü vefat etmiştir.
Cenazesi bugün ikindi namazına müteakiben Ulu Camiide kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta defnedilmiştir.
Kur’an-ı Kerimi Afşin Kale Mahallesi Yeni Pazar yeri yanında kendi hanesinde okunmuştur.
Taziye için telefon . Hüseyin Coşkun- 0 544 454 1732


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.