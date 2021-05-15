Nazile Ünsal 95 yaşında

Aslen Darende ilçesinden olup Elbistan'da ikamet eden merhum dişci Hacı Ömer Ünsal'ın hanımı, Abdulmuttalip ve Hatice ailesinin kızı, Diş Hekimi Tahsin Ünsal, İbrahim Ünsal ve Hatice Alan kardeşlerin anneleri , Mehmet Alan, Aynur Ünsal, Meryem Ünsal'ın kayınvalideleri , Diş Hekimi Ömer Ünsal'ın ve SGK Personeli Mehmet Ünsal'ın babaannesi Nazile Ünsal vefat etmiştir.

Cenazesi 15 Mayıs 2021 Cumartesi ikindi namazından sonra ulucaminde kılınarak gariplik mezarlığına defnedilecektir.

Taziye için telefonlar :

Tahsin Ünsal oğlu 0 533 648 51 89

İbrahim Ünsal oğlu 0 505 305 78 25

Mehmet Alan damadı 0 543 603 92 35