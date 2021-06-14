Nazife Yandım
Eski sanayi esnaflarından merhum Ali Yandım'ın eşi, merhum Durduve Elif Kavak ailesinin kızı; İbrahim Yandım, merhum Oktay, Zeki Yandım, Güler Avcı, Ayfer Kılıç, Fadime Ağır ve Elif Karslı kardeşlerin annesi merhum Ali Kavak ve Yunus Kavak kardeşlerin kardeşi sanayi esnaflarından Murat Yandım'ın babaannesi Naziye yandım vefat etmiştir.
Cenazesi 14 Haziran 2021 Pazartesi günü öğle namazından sonra Ulu caminde namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Kur'an-ı Kerim'i kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye telefonu:
Damadı Hacı Avcı 0505 360 71 05
Torunu Murat Yandım
0541 884 27 86