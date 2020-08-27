Nazife Ünal 85 yaşında,

Cenazesi Ankara'da defnedilmiştir.
Taziye için telefonlar :
0 553 649 42 82 oğlu Hacı Ünal
0 546 445 81 97 oğlu Necati Ünal
0 537 362 78 75 oğlu Ahmet Ünal
0 533 218 16 22 Şahin Yıldırım
27 Ağustos 2020 Perşembe 13:37
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim
ALLAH. rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim
Merhumeye Allahtan rahmet diliyorum.
Allah rahmet eylesin..
Aile efradına Başsağlığı diliyorum
Merhumeye Allah'tan rahmet; evlatlarına, kardeşlerine, damatlarına,yakınlarına,tüm ÜNAL ve ASLAN ailesine BAŞSAĞLIĞI diliyorum.
Merhum nazife ablaya Allahdan rahmet evlatlarına kardeşlerine damatlarına ve sevenlerine arkadaşım hacı nezdinde baş sağlığı dilerim merhumun toprağı bol mekanı cennet olur inşAllah
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun
merhumeye Allahtan rahmet sevenlerine Allahtan sabırlar dilerim mekanı cennet olur inşaAllah.