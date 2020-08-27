Nazife Ünal 85 yaşında,

Güneşli mahallesinden merhum Bekir Ünal'ın eşi, merhum Hıdır ve Melek Aslan ailesinin kızı, Halil Aslan'ın ablası, Nejla Gök, merhum Nazlı Yıldız, Senem Yıldırım, Nermin Özgen, Hacı Ünal, merhum Avukat Yaşar Ünal, Necati Ünal ve Ahmet Ünal kardeşlerin annesi, Mehmet Yıldız, Şahin Yıldırım, Musa Gök ve Uğur Özgen bacanakların kayınvalidesi Nazife Ünal 27 Ağustos 2020 Perşembe günü vefat etmiştir.

Cenazesi Ankara'da defnedilmiştir.

Taziye için telefonlar :

0 553 649 42 82 oğlu Hacı Ünal

0 546 445 81 97 oğlu Necati Ünal

0 537 362 78 75 oğlu Ahmet Ünal

0 533 218 16 22 Şahin Yıldırım