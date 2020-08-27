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Nazife Ünal 85 yaşında,

Nazife Ünal 85 yaşında,
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Güneşli mahallesinden merhum Bekir Ünal'ın eşi, merhum Hıdır ve Melek Aslan ailesinin kızı, Halil Aslan'ın ablası, Nejla Gök, merhum Nazlı Yıldız, Senem Yıldırım, Nermin Özgen, Hacı Ünal, merhum Avukat Yaşar Ünal, Necati Ünal ve Ahmet Ünal kardeşlerin annesi, Mehmet Yıldız, Şahin Yıldırım, Musa Gök ve Uğur Özgen bacanakların kayınvalidesi Nazife Ünal 27 Ağustos 2020 Perşembe günü vefat etmiştir.

Cenazesi Ankara'da defnedilmiştir.

Taziye için telefonlar :

0 553 649 42 82 oğlu Hacı Ünal

0 546 445 81 97 oğlu Necati Ünal

0 537 362 78 75 oğlu Ahmet Ünal

0 533 218 16 22 Şahin Yıldırım

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Nazife Ünal 85 Yaşında
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BAHATTİN ERTEN 2 saat önce

merhumeye Allahtan rahmet sevenlerine Allahtan sabırlar dilerim mekanı cennet olur inşaAllah.

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Ali Akarsu Istanbul 2 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim

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DERVİŞ DOĞAN 2 saat önce

ALLAH. rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim

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Necdet (ZOR) TÜMER Mersin 2 saat önce

Merhumeye Allahtan rahmet diliyorum.

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Allah rahmet eylesin 2 saat önce

Allah rahmet eylesin..
Aile efradına Başsağlığı diliyorum

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CEZMİ ÖZKARA- İST. 1 saat önce

Merhumeye Allah'tan rahmet; evlatlarına, kardeşlerine, damatlarına,yakınlarına,tüm ÜNAL ve ASLAN ailesine BAŞSAĞLIĞI diliyorum.

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Hamza Topsakal 47 dakika önce

Merhum nazife ablaya Allahdan rahmet evlatlarına kardeşlerine damatlarına ve sevenlerine arkadaşım hacı nezdinde baş sağlığı dilerim merhumun toprağı bol mekanı cennet olur inşAllah

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Sait anteplioglu 44 dakika önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun

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