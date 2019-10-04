Nazife ORAL 74 yaşında,

Afşin İlçesinden olup, Elbistan Battalgazi mahallesinde ikamet eden merhum Mustafa Oral'ın eşi, Hüseyin Ateş, Ali Ateş, Güldane Yılmaz, Meliha Başaran ve Gülkız Akbal kardeşlerin kardeşi, Yurtdışında çalışan Hüseyin Oral, Aydın, Cezanur, Döndü, merhum Şuayip ve Aynur Oral kardeşlerin annesi, Bekir Oral ve İbrahim Oral'ın kaynanası Nazife Oral vefat etmiştir.

Cenazesi 5 Ekim 2019 Cumartesi günü öğle namazına müteakip Ulu Camiinde cenaze namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Battalgazi mahallesi Sebze Hali karşısı kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar :

0 537 695 47 14 oğlu Hüseyin

0 535 301 62 84 kardeşi Ali.Ateş