Yapraklı Mahallesi’nden Recep Acer’in eşi, Eldelek Mahallesi’nden İsmail Arslan’ın (Tecir) kız kardeşi, Mehmet Fatih, Mehmet Akif ve Sadullah Acer kardeşlerin annesi, halk otobüsü esnaflarından Hacı Ahmet Karaca, Talip Tut ve Fatih Doğan bacanakların kayınvalidesi Nazife Acer vefat etmiştir. Cenazesi, 12 Ağustos Çarşamba günü defnedilmiştir.
Taziye için telefonlar:
0541 672 5581 oğlu Mehmet Fatih
0507 358 5884 oğlu Mehmet Akif
0553 958 8466 oğlu Sadullah.
Nazife Acer 70 yaşında
13 Ağustos 2020 Perşembe 12:43
Yapraklı Mahallesi’nden Recep Acer’in eşi, Eldelek Mahallesi’nden İsmail Arslan’ın (Tecir) kız kardeşi, Mehmet Fatih, Mehmet Akif ve Sadullah Acer kardeşlerin annesi, halk otobüsü esnaflarından Hacı Ahmet Karaca, Talip Tut ve Fatih Doğan bacanakların kayınvalidesi Nazife Acer vefat etmiştir. Cenazesi, 12 Ağustos Çarşamba günü defnedilmiştir.
Allah rahmet eylesin,mekânı cennet olsun inşAllah
Allah gani gani rahmet etsin yengemiz iyi bir bayandı
ALLAH cc RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN
Allah rahmet eylesin,mekânı mekânı cennet olsun ,kabri nurla dolsun,yakınlarının başı sağolsun.