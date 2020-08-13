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Nazife Acer 70 yaşında

Nazife Acer 70 yaşında
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Yapraklı Mahallesi’nden Recep Acer’in eşi, Eldelek Mahallesi’nden İsmail Arslan’ın (Tecir) kız kardeşi, Mehmet Fatih, Mehmet Akif ve Sadullah Acer kardeşlerin annesi, halk otobüsü esnaflarından Hacı Ahmet Karaca, Talip Tut ve Fatih Doğan bacanakların kayınvalidesi Nazife Acer vefat etmiştir. Cenazesi, 12 Ağustos Çarşamba günü defnedilmiştir.


Taziye için telefonlar:


0541 672 5581 oğlu Mehmet Fatih


0507 358 5884 oğlu Mehmet Akif


0553 958 8466 oğlu Sadullah.


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Nazife Acer 70 Yaşında
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OSMAN ŞAHİN İZMİR 6 saat önce

Allah rahmet eylesin,mekânı mekânı cennet olsun ,kabri nurla dolsun,yakınlarının başı sağolsun.

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Fahri Acer 6 saat önce

Allah rahmet eylesin,mekânı cennet olsun inşAllah

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şaban dogan 6 saat önce

Allah gani gani rahmet etsin yengemiz iyi bir bayandı

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Ali GÖZÜKARA 5 saat önce

ALLAH cc RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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