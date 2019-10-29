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Navruz Usta 90 yaşında

Navruz Usta 90 yaşında

Navruz Usta 90 yaşında

Kızılcaoba Mahallesi’nden merhum Şükrü Usta’nın eşi, emekli Tuğgeneral Kazım, Necati, Nazlı ve Nezahat Usta kardeşlerin anneleri, merhum Beşir Erdoğan ve sanayi esnaflarından Necip, Mehmet, Şükriye ve Esat Üstün kardeşlerin ablaları, Ali, Şeref, Kemal, Metin, Murat, Mehmet, Ömer, Mustafa, Ali Üstün’ün halaları, Mehmet ve Özkan Erdoğan ile Mustafa Usta’nın anneanneleri Navruz Usta vefat etmiştir.

Cenazesi 29 Ekim Salı günü (bugün) ikindi namazına müteakip Ulu Camii’nde kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Kızılcaoba Mahallesi Osmanlı Caddesi kendi hanelerine okunacaktır.


Yerel Manşetler
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