İğde Mahallesinden Salman Osman ve Elif Çam ailesinin kızı, Ekinözü Türkeli mahallesinden Şarik Mevlüt ve Müslime Şakalar ailesinin gelini, merhum Mehmet Şakalar’ın eşi, Şaban, Cemil, Hacı, Cennet Özcan ve Gülsüm Karpınar’ın kardeşi, TEK’den emekli Muzaffer, Elbistan Belediyesinden emekli Alaattin, Türkeli mahallesi eski muhtarı Mevlüt, Nurhan, Cumhurbaşkanlığı’nda görevli Halis, İstiklal Üniversitesi’nde görevli Hacı Ahmet, İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görevli Abdulhalik, Emine, Sinop Valisi Köksal Şakalar kardeşlerin anneleri, Hacı Bekir Nurdoğan’ın kayınvalidesi, merhum Fadime, merhum Turan, merhum Hacı Osman, Ahmet, Mürsel, Hüseyin, Ekinözü MHP ilçe bşk Hidayet Şakalar'ın yengesi, Navruz Şakalar 6 Şubat 2020 Perşembe günü vefat etmiştir.
Cenazesi 7 Şubat 2020 Cuma günü Cuma namazına müteakip Elbistan Ulu Camii’nde cenaze namazı kılınarak Ekinözü Türkeli mahallesinde aile mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i ve taziyesi Yeşilyurt Mahallesi Hacı Bayram Caddesi Kürsü Sokak Gülşah apartmanı oğlu Muzaffer Şakalar’ın evinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 542 686 71 29 Muzaffer Şakalar,
0 544 712 09 78 Mevlüt Şakalar,
0 536 569 74 47 Abdulhalik Şakalar,
0 505 466 41 24 Köksal Şakalar.
Allah Rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah.