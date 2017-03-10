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Navruz Pürçüklü 89 yaşında

Toro namyla anılan Hanifi Püçüklü’nün eşi,

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Navruz Pürçüklü 89 yaşında

Toro namyla anılan Hanifi Püçüklü’nün eşi, Hatice, merhum İsmail, Gülderen, Yaşar, Mehmet Burhan, Nuran, Ali, Güldane, Filiz ve Umut kardeşlerin annesi, Mehmet, Ethem, Şefik, Mustafa ve Ahmet bacanakların kayınvalidesi, Navruz Pürçüklü, 08.03.2017 tarihinde vefat etmiştir

Taziye için telefonlar:

0 538 615 89 13 oğlu Yaşar,

0 543 696 65 03 oğlu Ali.

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 1 saat önce

HAYATIN ACI GERÇEKLERİ MÜMİNE RUHLARDA HAFİFLESİN ACINIZI İÇTEN PAYLAŞIYORUZ RUHUNA DUA EDİYORUZ.BAŞINIZ SAĞ OLSUN ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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Hacı Durdu CEHİZ 49 dakika önce

Merhumeye Allah'tan Rahmet, Yaşar Pürçüklü nezdinde yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-sakarya

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