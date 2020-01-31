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Navruz Kılıç

Navruz Kılıç

Navruz Kılıç
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Navruz Kılıç

Aslen Ekinözü Kandil mahallesinden merhum Havva Ali'nin eşi, Sarıgüzel mahallesinden Meççik Hüseyin Şahan'ın kızı, Fahri, Bedri, Mehmet, Ahmet, Yasin Kılıç, Hatice Kaya, Naciye Baz ve Fadime Elmas'ın anneleri Navruz Kılıç vefat etmiştir.

Cenazesi ikindi namazına müteakip Hocazade Camii'nde namaz kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir.

Taziyesi Esentepe Mahallesi Akbaş Sokak'ta damadı Asım Kaya'nın evinde okunacaktır.

Taziye için telefon:

0 542 7213133 Fahri Kılıç

 


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Elbistanlı 7 saat önce

Merhumeye Allahtan rahmet kederli ailesine sabırlar dilerim Allahım taksiratını affetsin mekanı cennet olsun Allahım merhametiyle yargılasın toprağı bol yattığı yer cennet bahcesi olsun amin

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Adem kancı 7 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Sucu Şükrü Götürler 6 saat önce

Rabbim gani gani rahmet eylesin ruhu şad mekanı cennet olsun inşAllah yakınlarının ve sevenlerinin başı sağolsun

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Sait anteplioglu 6 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun

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