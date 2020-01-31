Navruz Kılıç
Aslen Ekinözü Kandil mahallesinden merhum Havva Ali'nin eşi, Sarıgüzel mahallesinden Meççik Hüseyin Şahan'ın kızı, Fahri, Bedri, Mehmet, Ahmet, Yasin Kılıç, Hatice Kaya, Naciye Baz ve Fadime Elmas'ın anneleri Navruz Kılıç vefat etmiştir.
Cenazesi ikindi namazına müteakip Hocazade Camii'nde namaz kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir.
Taziyesi Esentepe Mahallesi Akbaş Sokak'ta damadı Asım Kaya'nın evinde okunacaktır.
Taziye için telefon:
0 542 7213133 Fahri Kılıç
Merhumeye Allahtan rahmet kederli ailesine sabırlar dilerim Allahım taksiratını affetsin mekanı cennet olsun Allahım merhametiyle yargılasın toprağı bol yattığı yer cennet bahcesi olsun amin