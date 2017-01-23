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Nasır Tercan 85 yaşında;

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Nasır Tercan 85 yaşında;

 Soğucak mahallesinden Rıza ve Yeter Tercan ailesinin oğlu, Aligül, Hüseyin, Garip, Kalender, Güler, Sultan ve Hatice Tercan kardeşlerin abisi, İbrahim, Doğan, Kalender Tercan, Güler Biten, Nas, Beşer Gündoğ, Hatice Erkişi ve Havva Durmaz kardeşlerin babası,  Garip Biten, Cuma Nas, Ahmet Erkişi, İbrahim Durmaz ve Ali Gündoğun'un kayinbabasi Nasır Tercan vefat etmiştir. 

Cenazesi 24 ocak 2017 salı günü Elbistan Cemevinden alınarak Soğucak'ta aile mezarlığına defnedilecektir.
Kuranı ve taziyesi kendi evinde okunacaktır. Taziye için telefonlar
0536 969 42 90 Torunu Dogancan Tercan
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Nasır Tercan 85 Yaşında;
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