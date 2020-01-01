Nasır Öztunç 78 yaşında

Hançıplaklar mahallesinden İbrahim ve Hatice Öztunç ailesinin oğlu; Ali Taş’ın damadı, Ahmet, Doğan, Mustafa, Bilal, Ali ve Merhum İbrahim Öztunç kardeşlerin kardeşi, milletvekili Ali Öztunç, Erkan Öztunç ve Feride Doğan kardeşlerin babası, İbrahim Doğan’ın kayınpederi 3 torun dedesi Nasır Öztunç vefat etmiştir. Cenazesi 1 Ocak 2020 Çarşamba günü Elbistan Cemevinden alınarak Zillahan mahallesinde aile mezarlığına defnedilmiştir. Kur’an’ı Elbistan Cemevi’nde okunmaktadır.
Taziye için telefonlar:
0553 405 97 37 kardeşi Ali
0532 421 76 23 oğlu Ali Öztunç
Merhum nasır öztunç beye Allahtan rahmet kederli ailesine ve sevenlerine sabırlar dilerim mekanı cennet olusun