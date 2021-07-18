Narvuz Durdu

Alemdar mahallesiden olup Elbistan'da ikamet eden Musa Durdu'nun eşi, Hacı, Gülsüm, Selahattin, Lütfiye, Ayşe , Mehmet ve Fatih Durdu kardeşlerin annesi, Navruz Durdu vefat etmiştir. Cenazesi 18 Temmuz Pazar günü ikindi namazından sonra, Hocazade Camii'nde cenaze namazı kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir. Taziyesi Saraykent Mahallesi'nde kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
Musa Durdu 0 543 606 55 76
Selahattin Durdu 0 546 662 77 97
Mehmet Durdu 0 538 876 98 40
Fatih Durdu 0 544 847 14 89